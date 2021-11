Die Pläne des neuen Opel-Chefs: das große Interview

Zur Person

Uwe Hochgeschurtz trat am 1. September die Nachfolge von Michael Lohscheller als Opel-Chef an. Zuvor war der 58-Jährige Chef von Renault in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der gebürtige Kölner startete seine Karriere in der Automobilindustrie 1990 bei Ford, bevor er 2001 zu Volkswagen und 2004 zu Renault wechselte. Hochgeschurtz studierte Betriebswirtschaft in Deutschland (Wuppertal und Köln), Großbritannien (Birmingham) und Frankreich (Paris Dauphine) und hat einen Master in Betriebswirtschaft und Management. Der begeisterte Radfahrer ist verheiratet und hat drei Kinder.