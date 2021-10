Die Salzbachtalbrücke: Marode, angebohrt, abgesackt

Von 1985 an muss die Brücke mehrfach verstärkt werden. Grund ist der starke Verkehr, der die ursprünglich geplante Belastung deutlich übersteigt.

2007 und 2010 werden sogenannte Spannglieder an den Brücken angebracht. Die Stahl- und Betonverstärkungen sollen die Widerstandsfähigkeit des Bauwerks erhöhen.

Rund zehn Jahre nach der Ertüchtigung fällt 2017eine weitreichende Entscheidung.

Im Laufe des Jahresfindenstatt. So soll sie für die letzten Betriebsjahre fit gemacht werden, in denen sie den ganzen A66-Verkehr tragen muss. Zeitweise wird der Verkehr dafür auf drei Fahrspuren gelegt und über die Südbrücke geführt.

Nachdem zwischenzeitlich wieder drei Fahrspuren auf der Brücke zur Verfügung standen, wird es imschon wieder eng:Außerdem spricht Hessen Mobil ein Überfahrtsverbot für Lkw in Fahrtrichtung Frankfurt aus. Der Verkehr in dieser Richtung verläuft noch immer über die Südbrücke.

Bis in denhinein wird die beschädigteIm November wird die dreispurige Wechselverkehrsführung auf der Nordbrücke eingeführt. Je nach Verkehrsaufkommen führen zwei Spuren in die stärker frequentierte, eine in die andere Fahrtrichtung. Hessen Mobil will 2020 mit den Abrissarbeiten an der Südbrücke beginnen.