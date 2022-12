Die Salzbachtalbrücke: Von den Anfängen bis zur Sprengung

Rhein-Main. Eine Woche lang haben Reporterinnen und Reporter dieser Zeitung den Mainzer Ring in den Blick genommen. Anlass war der 60. Geburtstag von Schiersteiner und Weisenauer Brücke, die am 13. Dezember 1962 offiziell eröffnet wurden. Wir haben Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum Zustand der Autobahnen und Brücken interviewt. Es ging um den Fortgang der Bauarbeiten an der Schiersteiner, die Erinnerungen von Zeitzeugen und natürlich den Brücken-GAU. In Videos und Bildern haben wir Ihnen ungewöhnliche Einblicke ermöglicht. Auch von der Weisenauer Brücke, von deren Entstehung wir viel historisches Material ausgegraben haben und Menschen, die sich noch an den Bau erinnern.