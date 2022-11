Die schönsten Weihnachtsmärkte im Rhein-Main-Gebiet

Im Rhein-Main-Gebiet gibt es viele schöne und besondere Weihnachtsmärkte. Wir haben einige Tipps zusammengestellt. (© sonyachny - stock.adobe.com)

Rhein-Main - Freunde der Vorweihnachtsstimmung können aufatmen: Auch in dieser Adventszeit laufen die Vorbereitungen auf die traditionellen Weihnachtsmärkte in der Region auf Hochtouren. Während die vergangenen zwei Jahre geprägt waren von Absagen oder gravierenden Zugangsbeschränkungen durch die Corona-Pandemie, steht dem bekannten Budenzauber in den kommenden Wochen bislang nichts im Weg. Glühwein, heißer Apfelwein, kulinarische Spezialitäten und Kunsthandwerk sollen auch dieses Mal zahlreiche Besucher vor die Marktstände locken.

Sorge haben die Betreiber allerdings beim Thema Energie. Kürzere Öffnungszeiten, Verbot von Heizlüftern und weniger Beleuchtung – auf vielen Festen wurden den Händlern deshalb schon im Vorfeld Auflagen zum Stromsparen erteilt. Die Besucher sollen davon aber meist nur am Rande mitbekommen.

