Die Stimme der Opferfamilie Lübcke

Dirk Metz (63) ist in Siegen geboren, wo er bei der Siegener Zeitung volontierte. Nach dem Studium unter anderem der Politischen Wissenschaften an der Uni Bonn war er von 1999 bis 2010 Staatssekretär in der Hessischen Staatskanzlei sowie Sprecher der LandesregierungDanach gründete er eine Kommunikationsagentur in Frankfurt/Main, der er als Inhaber und Geschäftsführer vorsteht.

Dirk Metz ist Aufsichtsratmitglied des FC Schalke 04Er war von 1992 bis 2018 Hallensprecher der Deutschen Handball-Nationalmannschaft.

Er ist verheiratet mit der ehemaligen Hessischen Sozialministerin Silke Lautenschläger und wohnt mit ihr im Modautaler Ortsteil Herchenrode (mv)