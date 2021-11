Diese Corona-Regeln gelten ab Sonntag in Hessen

Schilder weisen auf die Maskenpflicht hin. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Testpflicht in Kliniken und Heimen, Erleichterung der 2G-Regel für ungeimpfte Kinder und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und veränderte Quarantäneregelungen an Schulen: Ab dem kommenden Wochenende gelten in Hessen einige neue Corona-Regeln. Bei einigen Themen bleibt es aber vonseiten der Landesregierung weiter unklar.

2G:

Künftig können in Hessen auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie ungeimpfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (bislang unter 12 Jahren) an 2G-Veranstaltungen teilnehmen oder Einrichtungen mit 2G-Regelung, beispielsweise Gaststätten oder Kultureinrichtungen, betreten. Voraussetzung ist aber ein aktueller negativer Corona-Test. Bei Schülern kann auch das Schul-Testheft genutzt werden. In Tanzlokalen, Clubs und Diskotheken gelten weiterhin strengere Regeln.



Krankenhäuser und Altenheime:

Die Testpflicht wird für diese Einrichtungen verschärft. Am kommenden Montag müssen Mitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, täglich getestet werden. Kliniken und Pflegeheime müssen es zudem künftig Besuchern ermöglichen, sich direkt vor Ort testen zu lassen – kostenfrei. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) betont: „Damit gewährleisten wir – wie etliche andere Bundesländer auch – sichere Besuche.“ Die Kosten für die Tests bekommen die Einrichtungen vom Bund erstattet.

Veranstaltungen:

Bei Veranstaltungen mit bis zu 5000 Teilnehmern ist künftig ein Abstands- und Hygienekonzept ausreichend. Bei größeren Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern muss die Veranstaltung aber vorab vom lokalen Gesundheitsamt genehmigt werden. Zudem wird in der Verordnung klargestellt, dass bei Festumzügen, wie zum Beispiel Fastnachtsumzügen oder Martinszügen, die gleichen Regeln wie bei Weihnachtsmärkten gelten.







Schulen:

An den Schulen werden die Quarantänebestimmungen angepasst: Bei einem Coronafall in einer Klasse muss künftig grundsätzlich nur noch das positiv getestete Kind unmittelbar in Quarantäne. Bisher galt die Quarantänepflicht auch für enge Kontaktpersonen, wie Sitznachbarn. Um ein Ausbreiten des Virus in der Klasse zu verhindern, müssen die Mitschüler nach einem bestätigten Corona-Fall 14 Tage lang ihre Maske auch am Platz tragen – so wie aktuell in den Präventionswochen. Die gesamte Klasse wird zudem täglich getestet.

Eskalationsstufen:

Mit der neuen Corona-Verordnung hätte die Landesregierung auch Klarheit darüber schaffen können, welche Maßnahmen bei Erreichen der Grenzwerte der ersten Eskalationsstufe des hessischen Warnstufenkonzepts greifen. Dazu hat das Corona-Kabinett aber weiter nichts beschlossen. Die Zahl der Intensivpatienten stieg am Mittwoch auf 186 – und liegt damit knapp vor der ersten hessischen Warnstufe von 200.

Bouffier erklärt, zunächst würden nur diese „kleinere Anpassungen erfolgen“. Noch vor dem Auslaufen der Verordnung am 28. November werde das Corona-Kabinett wieder zusammenkommen, „um auf Grundlage der dann geltenden bundesrechtlichen Bestimmungen das weitere Vorgehen zu beraten“.