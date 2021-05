Diese Lockerungen gelten jetzt im Main-Taunus-Kreis

Corona Update

Am Donnerstag liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI-Angaben bei 33. Gegenüber dem Vortag ist sie um drei gesunken. 17 Neuinfektionen wurden im Main-Taunus-Kreis gemeldet. Außerdem hat es einen Todesfall gegeben. In Eschborn verstarb bereits am 12. Mai eine 75-jährige Frau, bei der es keinen Zusammenhang mit einer Gemeinschaftseinrichtung gegeben habe, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. In den Main-Taunus-Kliniken, liegen 19 Patienten mit bestätigter Covid-19-Infektion, von denen sieben intensivmedizinisch behandelt werden. (magr)