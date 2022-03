Digitales Wein-Tasting trifft Live-Podcast Weinx1

Thomas Ehlke und René Harth sitzen im Podcast-Studio der VRM. Hier produzieren sie ihre Folgen für Weinx1. (Foto: Theresa Eickhoff)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Drei Staffeln, 36 Folgen und mehr als 40 Weine: Das ist der VRM-Wein-Podcast Weinx1. Thomas Ehlke und René Harth haben unter anderem über die Themen Wein und Gesundheit, Wein-Trends, Portwein, Sherry und Co., Natur- und Süßweine oder Weinwettbewerbe gefachsimpelt und diskutiert. Die ein oder andere Anekdote kam dabei natürlich nicht zu kurz. Im „Weinsinn der Woche“ wurden passend zum Thema auch Weine aus der Region samt Infos zu Winzern und Rebsorten vorgestellt.

Vierte Staffel ab 22. April

Die Vorbereitungen für die vierte Staffel laufen. Mit einem etwas anderen Konzept gehen die beiden Weinkenner Thomas Ehlke und René Harth Ende April an den Start. Weinx1-Fans müssen bis dahin aber nicht komplett auf die beiden Podcast-Hosts, ihre Expertise und die Weinverkostungen verzichten. Am 1. April 2022 ab 19 Uhr wird es eine Live-Podcast-Folge von Weinx1 mit virtueller Weinprobe geben. Probiert werden in dem Live-Podcast, der von heimatschatz präsentiert wird, sechs verschiedene Weine von Weingütern aus Rheinhessen, dem Rheingau und von der Nahe. Zu Gast ist Koch Florian Lambrich, der zu den Weinen die passenden Rezeptvorschläge für Vorspeise, Hauptgang und Dessert parat hat.

Weinpaket bestellen: So funktioniert es

heimatschatz-Weinpaket „Oster-Proster“ zur digitalen Weinprobe bequem nach Hause. Die sechs zu verkostenden Weine werden Ihnen vorab zugeschickt, sodass Sie sie pünktlich zur Online-Weinprobe in Ihrem Glas haben. An alle weiteren Infos kommen Sie Bestellen Sie sich daszur digitalen Weinprobe bequem nach Hause. Die sechs zu verkostenden Weine werden Ihnen vorab zugeschickt, sodass Sie sie pünktlich zur Online-Weinprobe in Ihrem Glas haben. An alle weiteren Infos kommen Sie hier

Verknüpfte Artikel

Live-Podcast mit Online-Weinprobe

Livestream können Sie unseren Podcast plus Online-Weinprobe auf allen Nachrichtenportalen der VRM, auf Facebook und YouTube verfolgen. Stellen Sie bequem von der Couch und den Bildschirmen aus Fragen, posten Sie Ihre Meinung zum Wein, Ihre Tipps und Anregungen in der Kommentarfunktion und seien Sie interaktiv an dem Abend mit dabei. Im Nachgang finden Sie die Aufzeichnung in unserer Sechs Weine, zwei Experten und ein Koch: Am 1. April 2022 ab 19 Uhr live zu sehen - und Sie können dabei sein. Perkönnen Sie unseren Podcast plus Online-Weinprobe auf, aufundverfolgen. Stellen Sie bequem von der Couch und den Bildschirmen aus Fragen, posten Sie Ihre Meinung zum Wein, Ihre Tipps und Anregungen in der Kommentarfunktion und seien Sie interaktiv an dem Abend mit dabei. Im Nachgang finden Sie die Aufzeichnung in unserer Mediathek oder auf YouTube

Ablauf des Abends

1. Begrüßung und Ausblick auf den Abend

2. Talk mit den beiden Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth über die bisherigen Weinx1-Staffeln

3. Wein-Tasting mit zwei Weinen vom Weingut Trenz (Rheingau): 2020er Johannisberg Riesling Kabinett trocken / 2020 er Rosé

4. Talk mit Koch Florian Lambrich und Rezeptvorschläge zur Vorspeise

5. Wein-Tasting mit zwei Weinen vom Weingut Schittler-Becker (Rheinhessen): 2021er Grauburgunder trocken / Julia Schittler 2021er Sauvignon blanc trocken

6. Talk mit Koch Florian Lambrich und Rezeptvorschläge zum Hauptgang

7. Wein-Tasting von zwei Weinen vom Weingut Jakob Schneider (Nahe): 2021er Weißburgunder trocken / 2020er Niederhauser Kertz Riesling feinherb

8. Talk mit Koch Florian Lambrich und Rezeptvorschläge zum Dessert

9. Verabschiedung

Sie wollen vorher noch in unsere bisherigen drei Podcast-Staffeln von Weinx1 reinhören? Alle Folgen finden Sie im Dossier . Weinx1 finden Sie außerdem überall da, wo es Podcasts gibt.