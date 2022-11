Dramatische Szenen nach Bluttat in Kasteler Asylunterkunft

Der Hofbereich der Kasteler Unterkunft. In fünf Wohnhäusern finden derzeit rund 650 Menschen aus 30 Nationen Platz. (© René Vigneron)

Wiesbaden - Diesen späten Freitagabend wird Maria (Name geändert) nie vergessen können. „Ich konnte danach tagelang nicht schlafen“, sagt sie mit leiser Stimme. Sie ist Bewohnerin der Flüchtlingsunterkunft Kastel Housing, wo sich am 28. Oktober eine Bluttat ereignete und ein Mann starb (wir berichteten) . Dabei wurden auch zwei Frauen schwer verletzt – Maria war die erste Person, die sie im Hof antraf. Sie kam gerade von der Arbeit, wie sie schildert, als die beiden „blutend und hilfesuchend“ aus einem der fünf Wohnhäuser der Unterkunft an der Wiesbadener Straße liefen.

Wie sich später herausstellen sollte, hat ein 40-jähriger Ghanaer an diesem Abend einen 35 Jahre alten kamerunischen Bewohner mit einem Messer tödlich verletzt. Anschließend stach er laut Staatsanwaltschaft auf die herbeieilende Frau des Kameruners, dann auf seine ghanaische Noch- oder Ex-Partnerin (bisher ungeklärt) und schließlich auf sich selbst ein. Die Taten ereigneten sich im Zimmer der 42-jährigen Ghanaerin, deren zwei Kleinstkinder unversehrt blieben. Sie wohnen nun bei einer Freundin in einer anderen Unterkunft, bis die Mutter aus der Klinik entlassen wird. Die 31-jährige Kamerunerin war im sechsten Monat schwanger und hat ihr Ungeborenes verloren . Die zwei verletzten Frauen sind befreundet.

Blutende Schwangere lief über den Hof

Kurz nach der Tat sollen sich dramatische Szenen vor den Augen anderer Bewohner abgespielt haben. Maria erinnert sich, dass die Ghanaerin aus dem Tathaus kommend in das Haus gegenüber gerannt sei. Die schwangere Kamerunerin sei dagegen mit einer großen Wunde im Bauchbereich über das Hofgelände zwischen den Gebäuden gelaufen, um zum Hausmeister zu gelangen. „Als sie müde wurde, hat sie sich auf eine Bank in der Nähe des Gebäudes gesetzt, in dem ich lebe, und um Wasser gebeten.“ Nachdem sich viele Menschen um die Frau versammelt hatten, habe sie ihr Handy verlangt. „Sie war in Todesangst und wollte ihre Verwandten erreichen.“ Maria sei weinend in ihre Wohnung gelaufen und habe ihren Nachbarn aus der Wohngemeinschaft verständigt.

„Ich bin sofort raus und habe sie auf der Bank gesehen. Das war furchtbar“, sagt Christian (Name geändert), der Englisch spricht und für Maria übersetzt. Der Hausmeister sei nicht an seinem Platz gewesen, sondern wohl in einem der Wohnhäuser.

„Zum Glück hatte aber jemand einen Rettungswagen gerufen. Viele wussten aber nicht, wie sie sich in so einer Situation verhalten oder Erste Hilfe leisten sollen.“ Maria, selbst schwanger, habe im ersten Moment gedacht, es handele sich um einen rassistischen Anschlag auf Schwangere. „So war es ja nicht. Wie auch immer: Das Geschehene ist unfassbar traurig“, sagt Christian.

Er wohne seit Anfang des Jahres mit seiner Familie in dieser Unterkunft. „Wir fühlen uns hier sicher, von Streitigkeiten hören wir nicht so oft. Ich denke nicht, dass wir mehr Security brauchen“, sagt er auf die Frage zur Sicherheit auf dem Areal, die nach der Tat aufgekommen ist. Schließlich leben dort rund 650 Personen (insgesamt 800 Plätze) aus 30 Nationen, ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. Die größten Gruppen stammen aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine, wie Sozialdezernent Christoph Manjura (SPD) erläutert.

Drei Familien leben auf engem Raum zusammen

Das ehemalige Kasernengelände der US-Streitkräfte wirkt von außen wie eine ruhige Wohnsiedlung: Spielende Kinder sind im Hintergrund zu hören, während sich Erwachsene plaudernd auf die Sitzbänke niederlassen. Maria lebt mit ihrer Familie schon seit mehreren Jahren in dieser Unterkunft. „Gefährlich würde ich den Ort nicht bezeichnen“, sagt sie. Man habe eher Sorge, wer in die WG zieht und ob es gemeinsam klappt. „Wir haben mitbekommen, wie einige Diskussionen wegen der Reinigung sehr ausgeartet sind.“

Sie und Christian wohnen in einer „gewöhnlichen“ Dreizimmerwohnung, zwei der drei Familien haben Kinder – wie eng es bei so vielen Personen auf knappem Raum werden kann, ist vor Ort gut zu erkennen. Die Sanitär- und Küchenbereiche werden gemeinsam genutzt, alle Gebäude bestehen laut Manjura aus Mehrzimmerwohnungen, in denen den Geflüchteten Zimmer zugewiesen werden. Derzeit sind 74 Wohnungen bewohnt. Überwiegend lebten Familien in der Kasteler Unterkunft, aber es gibt auch Alleinlebende.

Religion und Ethnie spielen keine Rolle

„Grundsätzlich haben wir in den letzten Jahren bei der Belegung weniger auf Nationalitäten, Ethnie oder Religionszugehörigkeit geachtet, sondern eher auf die Lebenssituation, also auf das Alter, und ob sie alleine oder mit Familie hier sind“, sagt Manjura. Es gebe Männer-, Frauen-, LGBT- und Familienwohnungen. Kleine Reibereien entwickelten sich vor allem durch Alltagsprobleme wie Sauberkeit in den gemeinsam genutzten Räumen – und hätten wenig bis gar nicht mit der Religion oder Herkunft der Bewohner zu tun. Größere Konflikte habe es in Kastel bisher nicht gegeben.

Dennoch existiert ein Sicherheitskonzept – für Unterkünfte ab 250 Personen lautet dieses wie folgt: Ein Hausmeisterdienst sei rund um die Uhr tätig, tagsüber mit drei Personen, abends und nachts mit zwei Personen. „Darüber hinaus kontrolliert ein Sicherheitsdienst einmal täglich zu unregelmäßigen Zeiten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr das Gelände und Gebäude nach Auffälligkeiten.“ Dieser könne auch von den Hausmeistern tagsüber dazu gerufen werden, erklärt Manjura. Ansonsten hat der Sozialdienst in Kastel ein Außenbüro vor Ort (wochentags besetzt von 8 bis 16 Uhr). „Es werden Sprechstunden angeboten und Hausbesuche unabhängig von Anlässen durchgeführt.“ Die Mitarbeiter beherrschten viele Sprachen. Bei Streitereien schlichten die eigenen Kräfte, je nach Eskalationsstufe könne die Stadt- oder Landespolizei kontaktiert werden. Besucher dürfen übrigens nicht übernachten: „Nur bis 22 Uhr dürfen sie bleiben“, sagt Christian.

Der ghanaische Beschuldigte war ein Besucher: Er hat laut Sozialdezernat weder in der Kasteler noch in einer anderen Unterkunft der Stadt gewohnt. Er sei aber der Vater von einem der zwei Kinder der Ghanaerin. Der 40-Jährige kommt in eine Haftklinik: Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet Mord aus Heimtücke, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen sowie Schwangerschaftsabbruch gegen den Willen der Mutter. Sein Motiv ist weiterhin unklar.