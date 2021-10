Drei Coronafälle in Wormser Einrichtungen, keine im Kreis

Die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor die Regeln im Alltag vieler Menschen. (Foto: adobe.stock - crocothery)

ALZEY-WORMS - Sechs Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz, die im Vergleich zum Vortag von 112,6 auf 70,7 gefallen ist – damit steht die Corona-Warnampel in Worms in allen drei Leitindikatoren im Zeichen von Gelb. Zum dritten Mal in den vergangenen vier Tagen ist dies nun der Fall. Am vergangenen Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamts (LUA) zum ersten Mal seit dem 5. September die 100er-Marke unterschritten. Diese war lediglich am Sonntag noch einmal auf über 100 angestiegen. Die Hospitalisierungsinzidenz für das Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe liegt am Montag bei 2,8. Den Anteil der Covid-Patienten an der Intensivkapazität des Landes gibt das LUA mit 3,79 Prozent an.

Nach Angaben des Gesundheitsamts Alzey-Worms werden zu Wochenbeginn acht Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, in Krankenhäusern behandelt. Neuinfektionen werden aus drei Einrichtungen gemeldet. Einen weiteren Fall hat es in der Kita Pusteblume gegeben. Zudem wird in der Statistik ein Fall in der achten Klassenstufe der Pfrimmtal-Realschule plus aufgeführt – an der Westend-Realschule plus hat es einen Fall in der siebten Klassenstufe gegeben.

Inzidenz in Alzey-Worms auf 71,9 gesunken

Am Montag sind im Landkreis Alzey-Worms vier neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist hingegen von 106,3 auf 71,9 gesunken. Aktuell sind im Landkreis 209 Personen mit dem Virus infiziert. Besondere Schwerpunkte lassen sich in Bezug auf die Infektionen nicht ausmachen. Die meisten Neuinfektionen wurden in der Verbandsgemeinde Wöllstein gemeldet, hier wurden seit dem 30. September sechs Personen positiv auf das Virus getestet. Neue Fälle in Schulen und Kitas wurden dem Gesundheitsamt aus dem Landkreis nicht gemeldet.

Zuletzt waren ein Fall an einer Kita in Osthofen sowie Fälle an Schulen in Westhofen und Eich bekannt geworden. Auch Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind keine weiteren aufgetreten. Aufgrund der niedrigen Hospitalisierungsinzidenz von 2,8 und dem landesweit niedrigen Intensivbetten-Anteil der Covid-19-Patienten gilt im Landkreis weiterhin die Warnstufe eins. Eine höhere Warnstufe würde erst greifen, wenn zwei der drei Indikatoren – Sieben-Tage-Inzidenz, Hospitalisierungsinzidenz und Intensivbetten-Anteil – bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Aktuell befindet sich der Kreis jedoch für alle drei Indikatoren im grünen Bereich.