Drei Männer schlagen 25-Jährige in Hattersheim

Polizeifahrzeug mit Blaulicht. (Symbolfoto: dpa)

LANDKREIS MAIN-TAUNUS - Auf dem Schwarzbachweg in Okriftel bei Hattersheim ist eine Frau am frühen Donnerstagmorgen von drei jungen Männern angegriffen worden. Wie die Polizei meldet, begegnete die 25-Jährige einer Gruppe von drei jugendlichen Männern, am Donnerstag gegen 1 Uhr, auf dem Schwarzbachweg in Höhe des Altersheims.

Die Gruppe sprach die Frau an, diese wollte aus der unangenehmen Situation fliehen.

Die Männer reagierten aggressiv und schlugen der Frau ins Gesicht, anschließend zerrissen sie ihr T-Shirt.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 06192-20790 mitzuteilen.