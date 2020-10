Dreyer zu Corona: Mehr Maske, weniger Party

Malu Dreyer. (Archivfoto: Sascha Kopp)

MAINZ - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die neue Hotspot-Strategie begrüßt, die bei der Kanzler-Runde am Mittwoch für Deutschland beschlossen worden war. Dies sei ein Schritt zu mehr Einheitlichkeit und Sicherheit in einer kritischen Phase der Corona-Pandemie: „Wir beobachten die Lage mit großer Sorge. Jetzt gilt: Mehr Masken und definitiv weniger Party.“

In Berlin hatten sich Kanzlerin ANgela Merkel (CDU) und die Länderchefs unter anderem darauf geeinigt, in roten Zonen (50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche) öffentliche und private Partys auf zehn Personen und zwei Haushalte zu beschränken. In orangenen Gebieten (35 Neuinfektionen) gilt als Grenzwert 25 Personen in öffentlichen Räumen und 10 bei Privatfeiern.

AHA-Regeln einhalten

Damit gingen die Beschlüsse sogar über die von Dreyer am Montag geforderte Grenze von 25 Feiergästen hinaus. Dennoch deutete die Regierungschefin an, dass die Beschlüsse vom Mittwoch nicht das Ende der Einschränkungen bedeuten müsste. „Perspektivisch müssen wir darüber nachdenken, ob wir nicht noch früher mit Beschränkungen eingreifen“, sagte Dreyer. Entwickelten sich die Infektionszahlen rasant weiter, könnte es noch früher Eingriffe geben, weil Feiern und Partys für rund drei Viertel der Neuinfektionen ursächlich seien.

Dreyer appellierte eindringlich an die Bevölkerung, die AHA-Regeln (Abstand, Maske, Hygiene) einzuhalten. Nur so könne man ihm Herbst und Winter die Infektionsketten brechen, was im Frühjahr nur durch den Lockdown möglich gewesen war. „Diesmal möchten wir das ohne Lockdown schaffen, weil sich unsere Wirtschaft und Gesellschaft einen zweiten nicht erlauben könnten.“



Symptomatisch für das Infektionsgeschehen sei der Landkreis Bitburg-Prüm, der mit über 100 Neuinfektionen die höchsten Zahlen in Deutschland aufwiesen. Dort hatten drei Partys zu Infektionswellen geführt, das Covid-19-Virus war von dort in Familien und an Arbeitsplätze getragen worden. „Das ist ein eindringliches Beispiel, wie schnell das Virus übertragbar ist.“

Die Beschlüsse der Kanzlerrunde sollen In Rheinland-Pfalz sofort umgesetzt werden. Vieles davon, so Dreyer, sei schon vorher im. Corona-Warn-Plan des Landes enthalten gewesen. Dreyer will zeitnah die Gesundheitsämter personell aufstocken, um die Nachverfolgung des Virus zu gewährleisten. Der Unterstützungspool mit Landesbediensteten soll von 100 auf 150 aufgestockt werden.