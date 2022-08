Dritter Hubschrauber bei Waldbrand in Münster im Einsatz

MÜNSTER - An Tag 5 des Waldbrandes in Münster gestaltet sich die Lage etwas entspannter als noch am Dienstag, weil über Nacht mehr Flächen abgekühlt werden konnten, berichtet Feuerwehrsprecher Werner Flechsenhar am Morgen. Der Waldbrand habe sich über Nacht nicht weiter ausgebreitet, es seien sogar noch ein paar Stellen gelöscht worden.