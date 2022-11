Drogen über Online-Shop vertrieben: Fünf Männer verurteilt

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. (© Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (dpa) - - Fünf Männer sind für ihre Beteiligung am Betrieb eines großen Drogen-Onlineshops zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Gießen sprach die Angeklagten am Montag insbesondere des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig. Ein Angeklagter soll Beihilfe dazu geleistet haben. Ermittler hatten den Shop mit dem Titel „Chemical Revolution““ im Jahr 2019 abgeschaltet und das Portal damals als das bundesweit größte seiner Art bezeichnet.

Die Gießener Richter gingen davon aus, dass die Angeklagten im Alter zwischen 27 und 38 Jahren zwischen Frühjahr 2018 und Anfang 2019 verschiedene Aufgaben für die Plattform übernommen hatten. Die Drogen wurden demnach in den Niederlanden beschafft und die illegale Ware in Hamburg gebunkert, portioniert und an Kunden versandt. Diese sollen die Betäubungsmittel in der Kryptowährung Bitcoin bezahlt haben. Die Richter verhängten Haftstrafen zwischen eineinhalb und insgesamt sieben Jahren sowie in einem Fall zusätzlich eine Geldstrafe.

Das Gericht beschäftigte sich zum zweiten Mal mit dem Online-Shop. In einem ersten Prozess waren bereits 2021 mehrere Männer, darunter der mutmaßliche Drahtzieher, zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Damals ging es auch um einen Tatort in Hessen.