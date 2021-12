Droht ein Engpass bei Corona-Tests?

Diese Testformate gibt es

Der Diagnostikspezialist Abbott mit der Deutschlandzentrale in Wiesbaden konzentriert sich auf drei Testformate: Die Antigentests weisen Proteine des Virus nach. Als Selbsttests können sie auch von Laien daheim gemacht werden. Den identischen Test gibt es auch als Schnelltest für den Einsatz in Testzentren.

PCR-Tests, die das Erbgut nachweisen, gelten als Goldstandard. Sie können im Labor mit hohem Volumen von Tausenden Tests durchgeführt werden. Es gibt aber auch PCR-Tests für den Vor-Ort-Einsatz, die in knapp einer Viertelstunde ein Ergebnis liefern können. Letztere werden von Fachpersonal geschultem Personal vorgenommen, um beispielsweise in Apotheken oder Unternehmen einen positiven Antigen-Test zu bestätigen oder eine Entwarnung zu geben. Dann muss der Betroffene Mitarbeitende nicht auf das Ergebnis eines PCR-Tests aus dem Labor warten, dessen Ergebnis angesichts der begrenzten Laborkapazitäten schon mal erst nach 96 Stunden geliefert werden kann.

Antikörpertests wiederum weisen eine Immunantwort auf das Coronavirus nach.