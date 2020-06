Drohung gegen Mainzer Stadtratsmitglied: Nicht von Polizist

Stadtratsmitglied Maurice Conrad. (Foto: Harald Kaster)

MAINZ - Das Mainzer Ratsmitglied Maurice Conrad teilte über den Kurznachrichtendienst Twitter mit: "Ein Polizist der Polizei Hessen schreibt mich als Kommunalpolitiker über seine berufliche Funktions-Mail an und droht mir mit körperlicher Gewalt. Ja, ich hab ein bisschen Angst." Conrad veröffentlichte mit dem Tweet auch den Screenshot einer Nachricht mit einer Mail-Adresse „@polizei.hessen“. Die Mail mit dem Betreff „Deine Hetze über die Polizei“ hat den Wortlaut: "Ich wusste gar nicht, dass man mit prekärer Bildung Stadtrat wird. Kein Wunder, Mainz, Drecksloch auf der anderen Rheinseite. Ich empfehle im Übrigen das allabendliche Gebet, dass wir 2 uns niemals über den Weg laufen. Wäre gesünder."

Die Drohmail an das Mainzer Stadtratsmitglied Maurice Conrad stammt allerdings nicht von der angezeigten E-Mail-Adresse der hessischen Polizei. Das teilten Staatsanwaltschaft Wiesbaden und LKA Hessen am Montagabend mit. "Die Ermittlungen zur Identifizierung des Urhebers der E-Mail laufen derzeit noch", so LKA und Staatsanwaltschaft weiter.

Ausführlicher Bericht folgt.