Drohung gegen Stadtratsmitglied: Nicht von Polizeiadresse

MAINZ - Das Mainzer Stadtratsmitglied Maurice Conrad ist per Mail bedroht worden. Von wem, ist unklar: Der Verdacht, dass die Mail von der Adresse eines hessischen Polizisten versandt wurde, hat sich nicht bestätigt. „Bereits im Rahmen der ersten getätigten Ermittlungen konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass die besagte E-Mail NICHT von der angezeigten E-Mail-Adresse der hessischen Polizei versendet wurde“, erklärten die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Hessische Landeskriminalamt (LKA) am Montagabend.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte Conrad die Bedrohung selbst auf Twitter öffentlich gemacht. Er schrieb: „Ein Polizist der Polizei Hessen schreibt mich als Kommunalpolitiker über seine berufliche Funktions-Mail an und droht mir mit körperlicher Gewalt. Ja, ich hab ein bisschen Angst.“ Conrad veröffentlichte mit dem Tweet auch den Screenshot einer Nachricht mit einer Mail-Adresse „@polizei.hessen“. Die Mail mit dem Betreff „Deine Hetze über die Polizei“ hat den Wortlaut: „Ich wusste gar nicht, dass man mit prekärer Bildung Stadtrat wird. Kein Wunder, Mainz, Drecksloch auf der anderen Rheinseite. Ich empfehle im Übrigen das allabendliche Gebet, dass wir 2 uns niemals über den Weg laufen. Wäre gesünder.“

Das hessische Landeskriminalamt hatte Conrad bereits auf Twitter geantwortet, der Sachverhalt sei aufgenommen und man werde sich darum umgehend kümmern. Am frühen Montagabend kam dann die gemeinsame Mitteilung von Staatsanwaltschaft und LKA: Demnach habe „die im E-Mail-Programm des Geschädigten angezeigte E-Mail-Adresse des derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen“ zunächst „auf eine dienstliche E-Mail-Adresse der hessischen Polizei schließen“ lassen. Staatsanwaltschaft und LKA hätten umgehend die Ermittlungen aufgenommen; die Behörden sind sich nun augenscheinlich sicher, dass hier eine Fälschung vorliegt. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Urhebers liefen, so die Behörden.

Dass es sich bei der Mail um eine Fälschung handeln könnte, das hatte auch Maurice Conrad am Montagmorgen gegenüber dieser Zeitung eingeräumt.

Fall von "Mail-Spoofing"

Dass es sich bei der Mail um eine Fälschung handeln könnte, das hatte auch Maurice Conrad am Morgen gegenüber dieser Zeitung eingeräumt. Der 20 Jahre alte Schauspielstudent ist auch Software-Entwickler und weiß, dass Mailabsender ihre Adresse fälschen können – also dass jemand eine falsche Absenderadresse angeben kann, die entweder nicht ihm gehört oder die gar nicht existiert. „Mail-Spoofing“ nennt man solche Täuschungsversuche. Allerdings, sagt Conrad, sei die Mail über seinen Google-Account eingegangen, und dort würden gefälschte Mails normalerweise als Spam aussortiert. Am Abend sagte Conrad, dass es „in erster Linie beruhigend“ sei, dass die Mail nicht von der Adresse eines Polizisten stammt. Allerdings bleibe es bei der offensichtlichen Bedrohung. „Ich behandle das so, als ob ich einen Brief bekommen hätte.“ Er wollte noch am Abend Anzeige erstatten.

Warum dem Mainzer Stadtrat in einer Mail – von wem auch immer sie stammt - „Hetze gegen die Polizei“ vorgeworfen wird, ist nicht ganz klar. Conrad ist Klimaschutzaktivist und Sprachrohr der Mainzer „Fridays for future“-Demos. Er ist für die Piratenpartei in den Stadtrat eingezogen, hat aber kürzlich seinen Austritt aus der Partei verkündet; allerdings bleibt er in der Fraktion. Bei der Landtagswahl 2021 will er sich im Rahmen einer „Klimaliste“ einbringen. Das Thema Klimaschutz dominiert auch seine Veröffentlichungen bei Twitter, allerdings finden sich auch Beiträge zur Rolle der Polizei. Anfang Juni hatte sich der 20-Jährige etwa kritisch darüber geäußert, dass Polizisten bei einer Demo keine Masken trugen, dies aber den Demoteilnehmern zur Auflage gemacht worden sei.

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Stuttgart hatte er nun an die Adresse von „Hobby-Detektiven“ geschrieben, Täter der Plünderungen bei der Polizei zu melden – wer mit „Hetze, Falschmeldungen und Rassismus“ diene, solle sich „verpissen“.

Zuvor hatte er den Beitrag eines Redakteurs der (konservativen) „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ geteilt, in dem dieser eine sehr umstrittene Kolumne in der (linken) Berliner „taz“ verteidigt. Der Text, angeblich eine Satire, hatte für Empörung weit über Polizeikreise hinaus gesorgt, weil darin Polizisten am Ende als Abfall auf dem Müll landen. Aber diese Deutung des Textes, eben eine Satire, stimme gar nicht – schreibt der FAZ-Redakteur, Conrad teilt diesen Beitrag nur.

Zudem hatte sich der Stadtrat in den zurückliegenden Wochen mehrmals über die „Black-Lives-Matter“-Proteste geäußert und klare Position als Antifaschist bezogen. Innerhalb der Diskussion hatte Conrad auch einzelne Beiträge veröffentlicht, in der die Rolle der Polizei in der Rassismusdebatte und bei den Demos kritisiert wird. In einem seiner Posts heißt es: „Was haben denn alle jetzt mit #Generalverdacht und #Polizei? War das nicht die Kernkompetenz der Polizei bei PoC? Bin verwirrt.“ Conrad nennt den Tweet im Nachhinein „typischen Twitter-Humor“.