Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. (© Christophe Gateau/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa) - - Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sind in Hessen 62 Wohnungen und Häuser in der vergangenen Woche durchsucht worden. Bei den Beschuldigten handle es sich um 58 Männer und vier Frauen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Montag in Wiesbaden mit. Zehn Personen seien vernommen und ein Haftbefehl vollstreckt worden. Einzelheiten zu den Beschuldigten nannten die Ermittler zunächst nicht.

Bei den 62 Durchsuchungen ging es laut LKA um Vorwürfe der Herstellung, des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie oder des sexuellen Missbrauchs von unter 18-Jährigen. Die Ermittler stellten über 500 Gegenstände wie Laptops, Smartphones, DVD und USB-Sticks sicher.

Die Durchsuchungen fanden nach Angaben des Landeskriminalamts in Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Hanau und Kassel statt. Außerdem war die Polizei in den Landkreisen Groß-Gerau, Offenbach, Odenwald, Schwalm-Eder, Main-Kinzig, Wetterau, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill, Gießen, Fulda, Hochtaunus, Main-Taunus, Darmstadt-Dieburg und Bergstraße im Einsatz.