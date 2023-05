Echo Bühne #1: Ein DJ auf dem Weg nach oben

Rhein-Main. Luis Krueger wusste schon in ganz jungen Jahren, was er einmal werden will: DJ. Und so besorgte sich der Wahlmainzer bereits mit 13 Jahren sein erstes Mischpult, mit 15 folgten die ersten Gigs auf Geburtstagen und Hochzeiten. Seitdem geht es mit der Karriere steil bergauf. So hat Krueger nicht nur mittlerweile sein eigenes Label gegründet, sondern legt diesen Sommer zudem prominent auf dem Schlossgrabenfest und dem Hessentag in Pfungstadt auf. Mit seinen Sets begeistert er Szenekenner aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet.