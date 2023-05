Echo Bühne #2: Britischer Sound aus Südhessen

Diese Geschichte verarbeiten die Mitglieder auch in ihren Songs, deren Sound so gar nichts mit klassischem deutschen Pop zu tun hat. Stattdessen lassen sich die Südhessen von englischem Indie und Disco Rock inspieren und lösen mit ihren Songtexten Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit aus. Das Ergebnis ist manchmal unorthodox, aber immer überraschend und erfrischend. Überzeugt hat Scheiba auch die Jury beim SPH-Contest, einem deutschlandweiten Bandwettbewerb für Newcomer, in dem Scheiba bis íns Finale vorstoßen konnte, wertvolle Erfahrungen gesammelt und Kontakte geknüpft hat.