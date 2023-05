Echo Bühne #5: Once Upon a Time in Hollywood

Rhein-Main. Freiheit ist ein vielzitierter Begriff. Für die Barbers hat er seit Jahrzehnten eine zentrale Bedeutung. Ob gemeinsam in schrillen Autos auf Tour, oder in den Songs, die so sehr an die einsamen Landstraßen der USA erinnern. Wer zu der Darmstädter Band an die Bühne kommt, trifft auf eine Einheit aus vier Freunden, die in keine Rollenklischees passen, sondern einfach gemeinsam Musik machen wollen. An verschiedenen Instrumenten, mit wechselnden Vocals, aber immer mit dem eigens geprägten „Outlaw Pop“ im Gepäck. Seit 13 Jahren sind sie damit erfolgreich in gleichbleibender Konstellation unterwegs.