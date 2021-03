3 min

Ehrgeizige Impfziele in Rheinland-Pfalz im April

Im kommenden Monat sollen die Corona-Impfungen auch in Rheinland-Pfalz an Fahrt aufnehmen. Das Land will die Zahl der verabreichten Impfdosen pro Woche deutlich erhöhen.

Von Ulrich Gerecke Reporter Politikredaktion