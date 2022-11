Ein Pumptrack für Flörsheim?

Die neue Pumptrack-Strecke in Schwabsburg lässt die Herzen der Mountainbiker höherschlagen. (Foto: hbz/Jörg Henkel)

Flörsheim - Bekommt Flörsheim eine Pumptrack-Strecke? Die Chancen stehen nicht sonderlich gut, aber ausgeschlossen ist es auch nicht. Auf mehrheitlich beschlossenen Antrag der CDU im Ortsbeirat Stadtmitte wird der Magistrat prüfen, ob es in der Stadt Möglichkeiten für einen solchen Parcours gibt. Bei einem sogenannten Pumptrack handelt es sich um einen mit sanften Wellen und Kurven versehenen Parcours, auf dem Fahrradfahrer ohne zu treten, alleine durch Schwerpunktverlagerung des Körpers, vorankommen. Ein solcher Kurs kann von Fahrern fast jeden Alters und, abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit, auch von Inline-Skatern, Skateboardfahrern oder mit dem Laufrad benutzt werden.

Keine Möglichkeit am Mainufer

Der im Antrag geäußerte Wunsch der CDU, eine solche Anlage am Mainufer zu realisieren, wird sich aber wohl nicht erfüllen lassen. Eine Voranfrage habe ergeben, dass ein Pumptrack im Bereich des Überschwemmungsgebietes des Mains keine Chance auf Realisierung habe, so Erste Stadträtin Renate Mohr (Galf). Auch ein von den Christdemokraten vorgeschlagener Alternativstandort unter der Opelbrücke wird kaum zu realisieren sein. Hier fehlt einfach die Fläche, denn 600 bis 700 Quadratmeter müssten es mindestens sein, so Mohr. Ob ein Wiesenareal neben der Opelbrücke, direkt an die Liebigstraße angrenzend, eine Möglichkeit bietet, soll Gegenstand der Prüfung sein. Über größere geeignete Flächen verfüge die Stadt aktuell zumindest nicht, so Mohr .

Den Zahn der finanziellen Überschaubarkeit eines solchen Projektes - im Raum standen wenige Zehntausend Euro - musste Mohr den Befürwortern aber schnell ziehen. Eine Pumptrack-Anlage in Raunheim, allerdings 875 Quadratmeter groß, habe mehr als 400.000 Euro gekostet. Und auch mit der angeblichen Wartungsfreiheit sei es nicht so weit her, habe eine Nachfrage in Raunheim ergeben. „Sehr pflegeintensiv” habe die Auskunft gelautet.

Die Nähe zu der Anlage in Raunheim war es auch, die Carola Gottas (Galf) gegen den Antrag einnahm. Das Projekt für sich sei schon eine gute Idee. „Warum bauen wir nicht etwas anderes”, schlug sie aber mit Blick auf das Raunheimer Angebot vor, um so die Vielfalt der Freizeitangebote in der Region zu steigern. Auch sollte die Realisierung der kleinen Hügelstrecke im Stadtteil Weilbach abgewartet werden, bevor ein ähnliches Projekt in Flörsheim realisiert wird, findet Gottas.