Ein Toter nach Schüssen in Offenbach

In einer Bar in Offenbach sind Schüsse gefallen. Ein Mann wurde getötet, ein weiterer ist schwer verletzt. (Foto: 5vision.media)

OFFENBACH - In Offenbach ist am Sonntagabend ein 48 Jahre alter Mann durch Schüsse getötet worden. Ein weiterer Mann sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sei in ein Krankenhaus gekommen. Der mutmaßliche Täter sei flüchtig. Eine Großfahndung laufe, auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Am frühen Montagmorgen sagte ein Sprecher, die Suche laufe weiter. Zuvor hatte " hessenschau.de " berichtet.