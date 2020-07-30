Donnerstag,
30.07.2020 - 15:35
2 min
Ein Verletzter bei Brand auf Gustavsburger Lagerhalle
Der Brand auf einer Gustavsburger Lagerhalle am Donnerstagmorgen endet relativ glimpflich. Was das Feuer auslöste und warum die Löscharbeiten kurz, aber dafür dramatisch waren.
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