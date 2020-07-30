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Donnerstag, 30.07.2020 - 15:35
2 min

Ein Verletzter bei Brand auf Gustavsburger Lagerhalle

Der Brand auf einer Gustavsburger Lagerhalle am Donnerstagmorgen endet relativ glimpflich. Was das Feuer auslöste und warum die Löscharbeiten kurz, aber dafür dramatisch waren.

Von Stephan A. Dudek
Das Dach einer Lagerhalle nahe des sogenannten Gerberhauses ist bei Schweißarbeiten in Brand geraten. Die Rauchwolken waren bis Groß-Gerau und Alzey sichtbar. Foto: Lukas Görlach

Das Dach einer Lagerhalle nahe des sogenannten Gerberhauses ist bei Schweißarbeiten in Brand geraten. Die Rauchwolken waren bis Groß-Gerau und Alzey sichtbar. Foto: Lukas Görlach

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