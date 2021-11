Ein Warnsystem gegen Hassnachrichten - wie funktioniert das?

Zur Person

Professorin Dr. Melanie Siegel (56) wurde in Halle (Westfalen) geboren. Nach dem Studium in Linguistik, Literaturwissenschaft und Geschichte promovierte sie 1996 an der Uni Bielefeld in Linguistik und habilitierte 2007. Seit 2012 ist Siegel Professorin für Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt.