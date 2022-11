Einbrecher bedrohen Senioren offenbar mit Schusswaffe

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (© Carsten Rehder/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Zwesten (dpa/lhe) - - Einbrecher sind in ein Haus in Bad Zwesten (Schwalm-Eder-Kreis) eingedrungen und haben einen darin schlafenden Senioren geweckt und bedroht. Die zwei maskierten Männer verwendeten beim Einbruch in der Nacht zum Sonntag vermutlich eine Schusswaffe, wie die Polizei in Kassel am Sonntag mitteilte. Sie erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten daraufhin. Der Bewohner blieb bei dem Überfall unverletzt, hieß es. Die Polizei fahndet nach den unbekannten Verdächtigen und sucht nach möglichen Zeugen.