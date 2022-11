Einbrecher steigen durch Fassaden-Loch in Elektromarkt ein

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Friedberg (dpa/lhe) - - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in einen Elektronikmarkt in Friedberg (Wetteraukreis) eingebrochen. Die Einbrecher gelangten durch ein Loch in der Fassade in das Geschäft, wie die Polizei in Friedberg am Freitag mitteilte. Dabei habe es sich um eine Fassade aus Blech oder Metall gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Das Loch schnitten die Einbrecher wohl durch das Material, hieß es. Sie stahlen den Angaben zufolge mehrere Elektrogeräte in bislang unbekanntem Wert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und sucht nach möglichen Zeugen.