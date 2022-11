Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (© Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild)

Seligenstadt (dpa/lhe) - - Beim Brand in einem Firmengebäude in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) ist am Dienstag ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Niemand sei bei dem Feuer im Stadtteil Froschhausen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Brandursache war zunächst unklar und soll nun durch die Kriminalpolizei ermittelt werden.