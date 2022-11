Eintracht-Fans feiern Ex-Profi Hinteregger

Martin Hinteregger winkt den Fans zu. (© Arne Dedert/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) - - Eintracht Frankfurt hat seinen ehemaligen Verteidiger Martin Hinteregger vor dem Bundesligaspiel am Mittwochabend gegen die TSG Hoffenheim offiziell verabschiedet. Der ehemalige österreichische Nationalspieler hatte nach dem Europa-League-Sieg im Mai überraschend seinen Rückritt als Profifußballer erklärt und war in seine Heimat Österreich zurückkehrt. Der 30-Jährige war 2019 vom FC Augsburg zum hessischen Club an den Main gewechselt.

Bei den Fans war „Hinti“ ein Publikumsliebling, das bewiesen die Anhänger auch bei der emotionalen Verabschiedung im Deutsche Bank Park. „Ich bin in meine Heimat zurückgegangen, doch das hier ist mein Zuhause. Ich bin mega dankbar“, sagte Hinteregger.

Für Cheftrainer und Landsmann Oliver Glasner war Hinteregger bei den Frankfurtern „ein Gesicht der Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre“. Insgesamt bestritt der Innenverteidiger bei Borussia Mönchengladbach, in Augsburg und für die Eintracht 190 Bundesligaspiele.