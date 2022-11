Eintracht-Frauen nach Sieg gegen Köln wieder Tabellenzweiter

Frankfurts Spielerinnen nach dem Spiel. (© Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Die Fußball-Frauen von Eintracht Frauen haben dank eines 2:0 (0:0)-Sieges gegen den 1. FC Köln den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga zurückerobert. Shekiera Martinez in der 60. Minute und Nationalspielerin Laura Freigang (64.) trafen am Sonntag vor 2735 Zuschauern für die Hessinnen. Mit 17 Punkten schoben sich die weiter ungeschlagenen Frankfurterinnen wieder an Bayern München (16) vorbei und gehen als erster Verfolger von Tabellenführer und Titelverteidiger VfL Wolfsburg (21) in die Länderspielpause.

Der Erfolg für das Team von Trainer Niko Arnautis hätte noch höher ausfallen können. Gleich dreimal stand das Aluminium weiteren Treffern im Weg. Lara Prasnikar traf in der 1. Minute den Pfosten und zehn Minuten vor Schluss die Latte, an der auch Freigang (75.) einmal scheiterte.