Eintracht-Frauen scheitern überraschend im Achtelfinale

Trainer Niko Arnautis steht am Spielfeldrand. (© Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Leipzig (dpa/lhe) - - Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt sind im Achtelfinale des DFB-Pokals überraschend gescheitert. Der Tabellenzweite der Bundesliga verlor am Samstag beim Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig mit 1:2 (1:0) und schied aus. Nationalspielerin Laura Freigang brachte die Hessinnen in der 19. Minute zwar in Führung, doch nach dem Wechsel drehte Marlene Müller mit einem Doppelschlag (55./89.) die Partie zugunsten der Gastgeberinnen.

Am kommenden Samstag geht es für das Team von Trainer Niko Arnautis in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen weiter. Die Frankfurterinnen belegen mit 17 Punkten derzeit Rang zwei hinter Meister VfL Wolfsburg (21), bei dem sie am 3. Dezember antreten müssen.