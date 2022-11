Ansgar Knauff in Aktion. (© Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in nächster Zeit auf Ansgar Knauff und Marcel Wenig verzichten. Der 20 Jahre alte Flügelstürmer Knauff hat sich eine leichte Faszienblessur zugezogen, teilte der Verein am Mittwoch mit. Das zwei Jahre jüngere Mittelfeldtalent Wenig erlitt eine Mittelfußfraktur. Beide Eintracht-Profis werden bis auf Weiteres nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.