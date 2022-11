Eintracht spielt in Lissabon um Champions-League-Verbleib

Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner ist an der Seitenlinie in Aktion. (© Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Lissabon (dpa) - - Für Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt geht es am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) um den Verbleib in der Champions League. Mit einem Sieg am letzten Gruppenspieltag bei Sporting Lissabon würden die Hessen erstmals das Achtelfinale in der Königsklasse erreichen. Möglich wäre dann sogar der Gruppensieg. Bei einem Remis oder einer Niederlage geht es für das Team von Cheftrainer Oliver Glasner maximal in der Europa League weiter. Gewinnt Marseille zeitgleich gegen Tottenham, würden sogar Platz vier und das komplette Europa-Aus drohen. Mittelfeldspieler Djibril Sow dürfte nach dem 1:2 gegen Dortmund in die Startelf zurückkehren.