Eintracht verlängert Vertrag mit Hauptsponsor bis 2026

Axel Hellmann (l), Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG.

Frankfurt/Main (dpa) - - Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Haupt- und Trikotsponsor Indeed bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, werden zukünftig nicht nur die Fußballprofis Trikots mit dem Schriftzug des Unternehmens tragen, das die weltweit größte Jobseite betreibt. Unterstützt werden von der Saison 2023/24 an auch die in der Bundesliga spielenden Fußballfrauen.

Details über die finanziellen Konditionen der Verlängerung des bisherigen Kontraktes wollte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann nicht beziffern. Er erklärte aber: „Wenn ich es einordnen sollte, würden wir damit im guten gehobenen internationalen Umfeld liegen.“