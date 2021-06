Ende der Stagnation: Inzidenz sinkt in Mainz deutlich

Forscher der Universität Southampton haben mit mikroskopischen Fotos sichtbar gemacht, wie der Astrazeneca-Impfstoff in menschlichen Zellen wirkt. (Grafik: dpa/University of Southampton)

MAINZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Mainz zum ersten Mal seit rund einer Woche wieder deutlicher gesunken. Am Dienstag meldete das Landesuntersuchungsamt für die Landeshauptstadt elf bestätigte Corona-Neuinfektionen sowie eine von 49 auf 40 gefallene Inzidenz. Weitere Lockerungen, die nach aktuellem Stand frühestens am Freitag in Kraft treten könnten, rücken damit noch einmal deutlich näher.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden in Mainz nicht registriert. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 206.

Für den Landkreis Mainz-Bingen wurden derweil zwölf bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt dadurch minimal ab von 24 auf 23. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen wurden auch hier nicht registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie beträgt weiter 216.

