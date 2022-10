Energie-Serie: Darf es ein Grad weniger sein?

Wie gute oder schlechte Dämmung sich aufs Raumklima auswirkt

Wie stark der Zustand eines Gebäudes unser Temperaturempfinden beeinflusst, zeigt ein Beispiel von Schweizer Umwelt-Agenturen (www.energie-umwelt.ch): Bei einer Temperatur von 24 Grad in der Mitte des Raumes und 0 Grad Außentemperatur wurden an den Außenwänden eines schlecht isolierten Gebäudes weit unter 20 Grad gemessen, an den Scheiben der einfach verglasten Fenstern sogar nur 5 Grad. Die Folge: Wer nahe am Fenster steht, friert, obwohl der Raum eigentlich überheizt ist.



In einem gut isolierten Gebäude sind die Außenwände praktisch genauso warm wie die Raumluft, die zwei- oder dreifach verglaste Fensterscheibe ist nur 2 oder 3 Grad kälter. Hier fühlt man sich schon bei 19 Grad wohl, sogar neben dem Fenster.



Wärmedämmung und moderne Fenster vermeiden deshalb nicht nur Wärmeverluste, sondern sparen auch Energie, weil die Raumluft für ein behagliches Wohnklima weniger erwärmt werden muss.



Tiefere Raumtemperaturen im Winter verringern auch das Problem der Lufttrockenheit in geheizten Räumen, denn Luftfeuchtigkeit und Temperatur hängen voneinander ab. Wenn die Luftfeuchtigkeit in einem auf 25 Grad geheizten Raum 30 Prozent beträgt, ist dies für Personen mit Atembeschwerden bereits viel zu trocken.



Kann die Temperatur auf 20 Grad gesenkt werden, steigt die Feuchtigkeit auf gut verträgliche 45 Prozent.