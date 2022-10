Energie-Serie: Warum könnten Holzöfen stillgelegt werden?

Was ist Feinstaub?

Feinstaub sind winzig kleine Staubpartikel, so klein, dass die Partikel nicht mehr sofort zu Boden sinken, sondern länger oder sogar sehr lange in der Umgebungsluft schweben. Daher ist auch der Begriff „Schwebestaub“ gebräuchlich. Kein anderer Luftschadstoff ist für Menschen so gesundheitsschädlich wie der Feinstaub. Feinstaub wird anhand der Partikelgröße in drei Größenklassen unterschieden:



PM 10 = Teilchen kleiner als 10 Mikrometer

PM 2,5 = Teilchen kleiner als 2,5 Mikrometer

Ultrafeinstaub = Teilchen kleiner als 0,1 Mikrometer



Feinstaub ist deshalb so gefährlich, weil er „lungengängig“ ist. Er dringt über die Atemwege bis in die Lunge ein. Ultrafeinstaub dringt dabei nicht nur bis in die Lungenbläschen vor, sondern kann von diesen sogar in den Blutkreislauf gelangen und dann Organe oder das Gehirn erreichen und schädigen. Die häufigsten Folgen von Feinstaub sind Atemwegsbeschwerden, aber auch Krebs kann entstehen.