Energie-Serie: Wie teuer ist ein Tag im Homeoffice?

Homeoffice und Steuererklärung

Eine pauschale Vergütung als Ausgleich für die zusätzlichen Aufwendungen im Homeoffice zahlen die wenigsten Firmen. Lediglich der steuerliche Aspekt ist klar geregelt: Wer im Homeoffice arbeitet, darf pro Tag eine Pauschale von fünf Euro geltend machen, für das Steuerjahr 2022 allerdings maximal 600 Euro. Für 2023 sind dann 1000 Euro möglich, was 200 Homeoffice-Tagen entspricht. Aber: Die Homeoffice-Pauschale ist kein zusätzlicher Steuer-Bonus, sondern wird mit der Werbungskostenpauschale verrechnet.



Wer in seiner Privatwohnung ein separates Arbeitszimmer nutzt, kann in der Steuererklärung die tatsächlichen Kosten dafür geltend machen – anteilig ermittelt aus den Gesamtkosten der Wohnung für Miete sowie den Heiz- und anderen Nebenkosten. Dann würden sich auch die deutlich gestiegenen Energiekosten im steuerlichen Vorteil bemerkbar machen. Grundsätzliche Voraussetzung: Es steht kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung oder der Steuerzahler arbeitet vorwiegend im häuslichen Arbeitszimmer, bei dem es sich um einen abgetrennten Raum handeln muss. Allerdings sieht der Entwurf für das Jahressteuergesetz 2022 Änderungen für die Arbeitszimmer-Regelungen vor. Der Bundesfinanzminister spricht von einer „Modernisierung“, die die Voraussetzungen zur steuerlichen Anerkennung jedoch deutlich verschärften könnte. So sollen offenbar Steuerzahler die Kosten für ihr häusliches Arbeitszimmer ab 2023 nicht mehr geltend machen dürfen, wenn es die Möglichkeit gibt, in einem Büro des Arbeitgebers zu arbeiten. Dann bliebe ihnen nur noch die Homeoffice-Pauschale – und auch die höheren Energiekosten würden sich nicht auf die Steuerlast auswirken.



Und wer im Homeoffice sitzt, kann an diesen Tagen natürlich auch keine Fahrtkosten geltend machen. Beträgt der Weg zur Arbeit und zurück 25 Kilometer, kommen bei 220 Arbeitstagen immerhin 1738 Euro zusammen. Bis zum 20. Kilometer (gerechnet wird die einfache Fahrtstrecke) kann man 20 Cent ansetzen, ab dem 21. Kilometer dann 35 Cent. Das gilt für das Steuerjahr 2021. Für das Steuerjahr 2022 steigt die Pauschale ab dem 21. Kilometer sogar auf 38 Cent.