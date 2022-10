Energie: Was Politiker empfehlen – und Experten dazu meinen

Ein Energiespar-Tipp lautet "kalt duschen". Bringt das was? (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Robert Habeck (Grüne) zieht die Gardinen zu und dreht die Heizung runter, Thomas Huber (CSU) spült die Toilette mit Regenwasser und das Wirtschaftsministerium rät zum Tausch der Duschköpfe. Der Mainzer Energieberater Christoph Amann und Hans Weinreuter, Fachbereichsleiter Energie und Bauen, von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz stellen die Tipps der Bundespolitiker auf den Prüfstand.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Christoph Amann: Diese Aussage ist mit Vorsicht zu genießen. In verschiedenen Räumen herrschen normalerweise unterschiedliche Temperaturen – im Schlafzimmer zum Beispiel 18 Grad Celsius und im Badezimmer bis zu 22 Grad. Wenn nun feuchtwarme Luft aus dem Bad in einen kühlen Raum wie das Schlafzimmer kommt, ist es wahrscheinlich, dass die Feuchtigkeit aus der Luft an kalten Stellen im Raum ausschlägt, wodurch es zu Schimmelbildung kommen kann. Das kann man durch Schließen der Türen aber verhindern. Schimmelbildung beugt man durch regelmäßiges Lüften und auch Heizen vor.

Verknüpfte Artikel

Hans Weinreuter: Räume, in denen man sich selten aufhält, können durchaus weniger geheizt werden. Man muss beim Heizverhalten aber auch immer zwischen Altbauten und gut gedämmten Neubauten unterscheiden, weil die Behaglichkeit nicht nur von der Raumlufttemperatur, sondern auch von der Oberflächentemperatur der Außenbauteile abhängt.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Christoph Amann: Das ist nicht unbedingt zu empfehlen. Durch den verdeckten Heizkörper kann sich der Raum nicht gleichmäßig erwärmen. Besser ist es, die Rollläden zu schließen, da besonders bei alten Fenstern der Wärmeschutz deutlich über fünf Prozent verbessert werden kann.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Hans Weinreuter: Durch das Zuziehen der Gardinen spart man nicht fünf Prozent, sondern eher ein Prozent Energie ein – und auch nur dann, wenn die Gardinen dicht schließen. Dabei ist es immer wichtig, um welche Art von Gardinen es sich handelt: Sind sie bodenlang oder kürzer? Denn durch bodenlange Vorhänge wird der Heizkörper verdeckt und der Wärmeaustausch erschwert.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Christoph Amann: In regenreichen Regionen kann es Sinn machen, das Regenwasser neben der Gartenbewässerung auch für die Toilettenspülung oder Waschmaschine zu nutzen. Durch die geringe Härte eignet sich Regenwasser sehr gut zum Waschen, wodurch auch weniger Waschmittel notwendig wird. Regenwasser sollte jedoch nicht von allen Dächern genutzt werden. Das qualitativ beste Regenwasser liefern geneigte Dächer mit harter Dachhaut aus Ziegel, Dachsteinen, Schiefer, Zink- oder Edelstahlblech. Tipp: Mit Regenwasser kann man auch die Photovoltaik-Anlage gut reinigen, da keine Kalkflecken entstehen. Zudem kann die Anlage im Sommer damit gekühlt werden, was den Wirkungsgrad der Anlage um fünf bis zehn Prozent verbessern kann. Vorteil: Das Regenwasser fließt über die Dachrinne wieder zurück in die Zisterne.

Alles zum Thema Energiekrise und Energiesparen haben wir hier für Sie gesammelt

Hans Weinreuter: Diese Verwendung einer Zisterne hat nichts mit dem Energiesparen zu tun. Trinkwasserressourcen werden dadurch allerdings eingespart.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Christoph Amann: Ja, das ist sinnvoll, denn je kühler und kürzer man duscht, desto weniger Energie wird für die Warmwasserbereitung benötigt.

Hans Weinreuter: Das ist richtig. Am meisten Energie kann man einsparen, wenn man nicht nur fünf Minuten duscht, sondern zusätzlich auch das Wasser während des Einseifens abstellt und zudem Sparduschköpfe verwendet.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Christoph Amann: Das ist richtig. Allerdings dürfen Räume auch nicht zu kalt sein, da sonst das Schimmelrisiko steigt. Leicht umsetzen kann man hier die Nachtabsenkung der Heizung, die an der Heizungssteuerung einfach eingestellt werden kann. Hier sollte aber ein Fachkundiger, beispielsweise ein Energieberater, hinzugezogen werden und das Objekt zuvor prüfen, um festzustellen ob es für eine Nachtabsenkung geeignet ist.

Hans Weinreuter: Hier spielt es eine Rolle, dass die Temperatur wirklich in allen Räumen konsequent reduziert wird. Aber frieren hängt mit mehreren Faktoren zusammen: Wie gut ist das Haus gedämmt? Ist es alter Bestand oder ein Neubau? Dieses Behaglichkeitsempfinden steht in Zusammenhang mit dem Dammstandard des Hauses und dem individuellen Kälteempfinden.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Christoph Amann: Richtig, mittlerweile gibt es eine gute Auswahl an wassersparenden Duschköpfen. Bei Duschen können aber auch Durchflussbegrenzer angebracht werden, an Wasserhähnen Perlatoren (Strahlregler). Möglich ist eine Wassereinsparung um bis zu 50 Prozent. Man spart nicht nur Wasser, sondern auch Energie für die Warmwasserbereitung.

Hans Weinreuter: Das ist sinnvoll.