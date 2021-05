3 min

Energiekosten im Vergleich: Nachhilfe an der Tankstelle

Die EU will einen Energiekostenvergleich - mit diesen Infos direkt an der Tankstelle. Aber was hilft der reine Preisvergleich gegenüber Gas oder Strom? Wenig, sagen die Kritiker.

Von Achim Preu Leiter Wirtschaftsredaktion Südhessen