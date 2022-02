4 min

Entgleiste S-Bahn: Strecke auch am Freitag gesperrt

Die Arbeiten nach der Bergung der entgleisten S-Bahn in Rüsselsheim dauern auch am Freitag weiter an. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet, doch Pendler zwischen Mainz und Frankfurt müssen gute Nerven haben.

Von Jens Etzelsberger, Markus Jäger und Olaf Kern