Entwarnung: Keine Bombe an der A3 bei Medenbach

Die Raststätte Medenbach Ost an der A3 ist wegen der Suche nach einer möglichen Weltkriegsbombe am 23. März ab 14 Uhr gesperrt. (Foto: Lukas Görlach)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MEDENBACH - Der „Kampfmittelverdachtsfall“ an der Autobahn A3 im Bereich zwischen den beiden Raststätten Medenbach-Ost und Medenbach-West hat sich in der Nacht auf Donnerstag nicht bestätigt. Gefunden wurde bei den Sondierungsarbeiten ein Stahlträger, aber keine weitere Weltkriegsbombe. Eine Evakuierung von Bürgern war nicht notwendig.

A3 bleibt in Richtung Köln teilweise gesperrt

Während der Freilegung galt aus Sicherheitsgründen ab 21 Uhr eine Vollsperrung der A3 in beiden Fahrtrichtungen. Der Verkehr auf der A3 konnte in den frühen Morgenstunden des Donnerstags wieder freigegeben werden. Die A3 ist in Fahrtrichtung Köln wegen Restarbeiten weiterhin noch bis 8 Uhr gesperrt, ab dann wird ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Ab circa 12 Uhr soll die Autobahn dann wieder ohne jede Einschränkung befahrbar sein. In Fahrtrichtung Wiesbadener Kreuz ist die Strecke schon seit heute Nacht wieder freigegeben.

Die Raststätte Medenbach Ost an der A3. (Foto: Lukas Görlach)

Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende sowie Bürgermeister und Ordnungsdezernent Dr. Oliver Franz danken allen Helferinnen und Helfern der beteiligten Behörden und Organisationen für die reibungslose Zusammenarbeit. An den Einsatzmaßnahmen waren insgesamt knapp 100 Einsatzkräfte der verschiedensten Organisationen im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte der Leiter der Wiesbadener Stadtpolizei Peter Erkel.