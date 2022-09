Erinnerungen: Als die Queen in Wiesbaden zu Gast war

20. Mai 1965: Die englische Königin Elizabeth II. verlässt an der Seite von Ministerpräsident Georg-August Zinn das Stadtschloss. (Archivfoto: Wartberg Verlag)

WIESBADEN - „Die Königin rühmt das elegante Wiesbaden“ titelte der Wiesbadener Kurier am 21. Mai 1965, als Queen Elizabeth II. zusammen mit ihrem Gatten Prinz Philip der Landeshauptstadt einen Besuch abstattete. Die Monarchin wurde nicht nur mit allen Ehren empfangen, sondern auch von tausenden Schaulustigen, die einer Queen ihre Aufwartung machten, die sich damals schon im 14. Jahr ihrer Regentschaft befand. Zum Programm des Besuchs, zu dem die Königin übrigens mit dem Zug anreiste, gehörten der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Wiesbaden und ein Treffen mit dem Kabinett der Landesregierung. Und offenbar war bei den Wiesbadenern auch mal wieder ein bisschen Ärger über die Nachbarn von der anderen Rheinseite zu spüren: Der offene Mercedes 600, mit dem die Queen über die Wilhelmstraße rollte, fuhr nach Ansicht der Reporter viel zu schnell – offenbar, weil in Rheinland-Pfalz verlorene Minuten vom Protokoll in Wiesbaden wieder aufgeholt werden mussten.

Hessens Ministerpräsident Georg-August Zinn und Wiesbadens Oberbürgermeister Georg Buch begrüßten das royale Paar zunächst im Blauen Salon des Stadtschlosses, wo sich die Ehrengäste im Goldenen Buch der Stadt verewigten. Anschließend ging es weiter ins Kurhaus zu einem großen Empfang, an dem zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft teilnahmen.

Fotos Hier ist der offene Mercedes zu sehen, in dem Königin Elizabeth II. an der Seite von Ministerpräsident Georg-August Zinn sitzt. Bei ihrer Fahrt durch Wiesbaden wird die Queen bejubelt. Archivfoto: Martin Klemm 20. Mai 1965: Die englische Königin Elizabeth II. verlässt an der Seite von Ministerpräsident Georg-August Zinn das Stadtschloss. Archivfoto: Wartberg Verlag Im Blauen Salon des Stadtschlosses tragen sich die Queen und Prinz Philip ins Goldene Buch der Stadt ein. Oberbürgermeister Georg Buch (rechts) überreicht ein Erinnerungspräsent. Foto: StadtarchivWiesbaden Voll wie beim Fastnachtsumzug: Von der Rathaustreppe, den Balkons und aus allen Fenstern versuchen die Zaungäste, einen Blick auf die prominenten Besucher zu erhaschen. Foto: Stadtarchiv Wiesbaden 4

Selbstverständlich berichtete auch der Wiesbadener Kurier damals groß über den hohen Besuch in unserer Stadt. Nun ist Elizabeth II. am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Ihr Sohn Charles tritt als King Charles III. ihre Nachfolge als Staatsoberhaupt der Briten an. Der Besuch seiner Mutter, der ewigen Monarchin, hat in der hessischen Landeshauptstadt Spuren hinterlassen.

