Ermittler gehen nach Feuer an Raststätte von Suizid aus

Bei einem Unfall an einer Tankstelle an der A45 bei Hammersbach sind am Montag zwei Menschen gestorben. Foto: 5vision.media

Bei einem Unfall an einer Tankstelle an der A45 bei Hammersbach sind am Montag zwei Menschen gestorben. Foto: 5vision.media

Bei einem Unfall an einer Tankstelle an der A45 bei Hammersbach sind am Montag zwei Menschen gestorben. Foto: 5vision.media

Bei einem Unfall an einer Tankstelle an der A45 bei Hammersbach sind am Montag zwei Menschen gestorben. Foto: 5vision.media

Bei einem Unfall an einer Tankstelle an der A45 bei Hammersbach sind am Montag zwei Menschen gestorben. Foto: 5vision.media

Bei einem Unfall an einer Tankstelle an der A45 bei Hammersbach sind am Montag zwei Menschen gestorben. Foto: 5vision.media

Bei einem Unfall an einer Tankstelle an der A45 bei Hammersbach sind am Montag zwei Menschen gestorben. Foto: 5vision.media