Ermittler zu Kusel: Wilderei wohl Motiv für die Tat

KUSEL - Auf einer Pressekonferenz haben die Ermittler am Dienstag weiter Angaben und Details mitgeteilt: So wirft die Staatsanwaltschaft Rheinland-Pfalz den beiden verdächtigen Männern, die zwei Polizisten nahe Kusel getötet haben sollen, gemeinschaftlichen Mord vor. Mit der Tat hätten sie ihre Wilderei verdecken wollen. Die Ermittlungsrichter gehen von einem besonders schweren Fall der Wilderei aus. Zudem gehen sie davon aus, dass diese gewerblich passiert ist, das Wild also weiterverkauft wurde.

Die zwei Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Diese sei angeordnet worden, weil bei beiden Beschuldigten aufgrund ihrer wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse Fluchtgefahr bestehe.

Ein Tatverdächtiger mit Teilgeständnis

Die beiden Tatverdächtigen sollen zwei Waffen verwendet haben: eine Schrotflinte sowie eine Jagdgewehr. Die 24-jährige Polizistin soll mit einem Kopfschuss aus der Schrotflinte getötet worden sein, ihr 29-jähriger Kollege wurde vier Mal getroffen. Ein Schuss traf den Polizisten im Kopf.

Der Jüngere der beiden Tatverdächtigen, der 32-jährige Florian V., hat die Wilderei bereits gestanden, aber angegeben, nicht seblst auf die Polizisten geschossen zu haben. Aufgrund der Geschehnisse gehen die Ermittler aber davon aus, dass die beiden mutmaßlichen Tatwaffen nicht von nur einer Person bedient worden sind. Der ältere der beiden, der 38-jährige Andreas S., hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen steht für die Tatverdächtigen am Ende eine lebenslange Haftstrafe. Die sei zum jetzigen Zeitpunkt aber rein spekulativ, so die Ermittler.

