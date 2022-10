Ermittlung: Mordverdacht nach tödlichem Unfall in Wiesbaden

Bei einem schweren Unfall auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden sind sechs Menschen zum Teil lebensbedrohlich schwer verletzt worden. (© 5vision.media)

Wiesbaden - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Samstag auf dem Gustav-Stresemann-Ring sitzt nun der 24-jährige Fahrer eines Mercedes CLS in Untersuchungshaft – die Staatsanwalt ermittelt wegen Verdachts des Mordes. Das teilt die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung mit. Es besteht der Verdacht, dass der 24-Jährige ein illegales Autorennen durchgeführt hat. Bei den Ermittlungen hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass der 24-jährige Mercedesfahrer mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit das Rotlicht der Ampel ignoriert hatte, das sich an der Unfallstelle befindet. Zeugen hätten zudem angegeben, dass er im Vorfeld des Zusammenstoßes mit dem VW Golf, dessen 30-jähriger Fahrer gestorben ist, durch eine grob verkehrswidrige Fahrweise aufgefallen sein.

So beantragte die Wiesbadener Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen: Der 24-Jährige, der laut Polizeiangaben das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen konnte, ist am Donnerstag festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft anordnete. Von den vier Personen, die in seinem Auto saßen, seien immer noch zwei in der Klinik. Die Polizei stellt am Donnerstag auch den Audi eines 41-Jährigen sicher, der im Verdacht steht, möglicherweise an dem verbotenen Autorennen mit dem Mercedes beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen hierzu und zum Hergang des Zusammenstoßes selbst dauern weiterhin an.

Opfer war Vater eines zwei Monate alten Kindes

Derweil hat die Familie nach Informationen dieser Zeitung den tödlich verunglückten 30-Jährigen am Freitag in Wiesbaden beigesetzt. Er ist in Wiesbaden aufgewachsen und war Vater eines zwei Monate alten Kindes, wie die Schwester und der Bruder mitteilen. Sie haben sich bei dieser Zeitung gemeldet und darum gebeten, dass darauf hingewiesen wird, was dieser Tod für ihre Familie bedeutet: „Wir haben einen Sohn, Bruder, Vater verloren, unser Schmerz ist unendlich. Ein Engel ist von uns gegangen. Wir sind in ein tiefes schwarzes Loch gefallen.“ Sie appellieren mit Nachdruck, dass alle Verkehrsteilnehmer – vor allem auch die jüngeren – unbedingt mit mehr Vorsicht fahren müssen. „Etwas Leichtsinn kann eine Tragödie auslösen.“ Der Tod ihres Bruders müsse eine Lehre für alle Wiesbadener sein.

Wie berichtet, waren die beiden Fahrzeuge am vergangenen Samstag gegen 20.30 Uhr auf dem Gustav-Stresemann-Ring zusammengestoßen, als der Golffahrer stadteinwärts fahrend links in die Wittelsbacherstraße abbiegen wollte und der Mercedesfahrer ihm aus Richtung Hauptbahnhof entgegenkam. Der Mercedes hatte sich nach dem Zusammenprall überschlagen und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die vier weiteren Insassen im Alter von 7, 20, 31 und 36 Jahren erlitten schwere, teils lebensbedrohliche Verletzungen.

Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang weiterhin Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Geschehen vor dem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0611-3450 zu melden.