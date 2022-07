Ermittlungen zu Mainzer Demos könnten Monate dauern

Am Samstag, den 16.07. finden mehrere Demonstrationen in Mainz statt. Auch eine Versammlung Rechtsradikaler ist angemeldet worden, zeitgleich laufen einige Gegendemonstrationen. Oberbürgermeister Ebling hat sich in einer Rede am Mittag gegen Rechts ausgesprochen.Foto: Lukas Görlach / Sascha Kopp