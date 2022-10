Erneut Trickdieb auf Unimedizin-Gelände in Mainz unterwegs

Bei der Geldwechsel-Masche bitten Trickdiebe darum, ihnen Münzen zu wechseln. Anschließend wird das Opfer abgelenkt, um unbemerkt Geld aus dessen Portemonnaie zu stehlen. (Symbolbild: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - In den vergangenen Tagen ist es erneut zu mehreren Trickdiebstählen gekommen. Das Vorgehen war stets ähnlich – die Beschreibung des Täters ebenfalls. Ein örtlicher Schwerpunkt lag im Bereich des Universitätsmedizin-Geländes in der Oberstadt wie bereits im Frühjahr dieses Jahres und auch wiederholt im Laufe des vergangenen Jahres. Ermittler der Kriminalpolizei prüfen nun mögliche Zusammenhänge.

Der jüngste Fall ereignete sich am vergangenen Mittwoch, 12. Oktober: Es war gegen 9 Uhr, als ein 69-jähriger Mann aus Wiesbaden an der Bushaltestelle „Universitätsmedizin“ von einem Unbekannten angesprochen und gebeten wurde, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der 69-Jährige sah in seinem Portemonnaie nach. Derweil deutete der Täter in Richtung der Geldbörse und fragte gleichzeitig nach der Uhrzeit. Anschließend verabschiedeten sich beide und gingen wieder getrennter Wege. Den 69-Jährigen überkamen jedoch Zweifel. Als er nachsah, fehlten in seiner Geldbörse zwei 50-Euro-Scheine.

Hochwertige Armbanduhr und Bargeld gestohlen

Nur etwa eine Stunde später, gegen 10 Uhr, sprach laut Polizei möglicherweise derselbe Täter eine 82-Jährige an, die gerade mit ihrem Auto auf dem Gelände der Unimedizin einparkte. Noch während die Dame im Fahrzeug saß, bat der Unbekannte sie, ihm Geld zu wechseln. Er beugte sich dabei durch die geöffnete Fensterscheibe tief ins Wageninnere. Die Frau wechselte zwei 50-Cent-Stücke gegen ein Ein-Euro-Stück. Erst zurück an ihrem Wohnort in Hessen bemerkte die Dame, dass ihre Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro fehlte. Der Unbekannte wurde als 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, mit dunklen, mittellangen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben.

Verknüpfte Artikel

Erst im August war ein älteres Ehepaar in der Großen Langgasse auf diese Masche hereingefallen. Ein Mann sprach das Paar gegen 18 Uhr mitten in der Innenstadt an, bat darum, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der 82-jährige Ehemann nahm seinen Geldbeutel zur Hand. Der Unbekannte stand unmittelbar daneben und gestikulierte. Er soll ein großes Blatt Papier in der Hand gehalten haben. Man wechselte das Geld und verabschiedete sich. Das Paar bemerkte erst später, dass der Mann unbemerkt 135 Euro aus dem Portemonnaie gestohlen hatte. Es soll sich um einen etwa 40 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann von normaler Statur, mit dunklen, kurzen Haaren, langer Hose, dunkelblauem Polohemd und Brille mit schwarzem Rand gehandelt haben. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Bereits Ende Januar hatte die Polizei vor einem unbekannten Mann gewarnt, der im Unimedizin-Umfeld und ausschließlich vormittags überwiegend ältere Menschen anspreche und versuche, sie mit dem Geldwechseltrick zu überlisten. Dabei behaupte er etwa, Kleingeld zum Telefonieren zu benötigen. Anschließend greife er unbemerkt in die fremden Geldbörsen. Der Täter sei 25 bis 35 Jahre alt, von gepflegter Erscheinung und gut gekleidet, etwa mit Mantel. Der Mann spreche seine Opfer auf Deutsch an, mal mit Akzent, mal ohne.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Bereits wenige Monate zuvor, gegen Mitte Oktober 2021, waren der Polizei aus dem Bereich rund um die Unimedizin, aber auch aus anderen Teilen der Stadt derartige Trickdiebstähle gemeldet worden. Er brauche Kleingeld für einen Parkscheinautomaten oder einen Einkaufswagen, gab der Unbekannte vor, um das Gegenüber dazu zu bringen, den Geldbeutel hervorzuholen. Einem älteren Mann wurden in der Nähe der Unimedizin auf diese Weise rund 400 Euro gestohlen. Der Täter wurde als circa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schmal, mit kurzen dunklen Haaren, dunkler Kleidung und schwarzer Tasche beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch.

An einem Dienstagnachmittag im April 2021 wurde ein 79-jähriger Mann am Neubrunnenplatz in der Innenstadt von einem 35 bis 40 Jahre alten Mann mit dunklen kurzen Haaren, dunkler Hose und dunklem Blouson angesprochen. Ob er ihm möglicherweise Geld wechseln könne, fragte der Unbekannte. Der 79-Jährige holte also ein Bündel Geldscheine aus seiner Tasche. Er bemerkte, dass sein Gegenüber nach den Scheinen griff – und hielt die Scheine gut fest. Allerdings gelang es ihm nicht, alle Scheine festzuhalten. Daraufhin hielt er den Täter fest, der ihn wiederum zu Boden stieß und mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag die Flucht ergriff.

Ähnlichkeiten zwischen einigen Fällen

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen könnte, sei nicht abschließend geklärt, erklärt Polizeisprecher Matthias Bockius im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Ermittlungen dauerten an. „In einigen Fällen gibt es doch gewisse Ähnlichkeiten und Überschneidungen. Das ist nicht von der Hand zu weisen“, so Bockius. Zumal es einer ausgeprägten Fingerfertigkeit bedürfe, um unbemerkt in fremde Geldbörsen zu greifen oder gar Ringe und Uhren vom Körper zu stehlen. „Das kann definitiv nicht jeder, muss eingeübt sein“, macht der Polizeisprecher deutlich.

Beim Blick auf andere Fälle mit der Geldwechsel-Masche aus vergangenen Monaten und Jahren fällt auf, dass sich stets zwei unterschiedliche Täterbeschreibungen wiederholen. Bei einem Großteil der Taten wurde ein 25 bis 35 Jahre alter Mann von gepflegter Erscheinung beschrieben, mit kurzen bis mittellangen, dunklen Haaren. Nahezu immer wird erwähnt, dass der Täter dunkle Kleidung trage und gut gekleidet sei, etwa mit Polohemd, Hemd, Blouson oder Sakko.

Lesen Sie auch: Bankkunden in Mainz wollen nach Schließfachdiebstahl klagen

Bei ähnlichen Taten auf einem Supermarktparkplatz in Finthen, im Radweg in Weisenau oder auch in der Dagobertstraße in der Altstadt wurde aber wiederholt auch ein 50 bis 60 Jahre alter Mann, 1,70 bis 1,80 Meter groß, von normaler Statur, mit dunklen, eventuell melierten Haaren – teilweise nach hinten gelegt. Auch in den Beschreibungen zu diesem Personentyp wurde zumeist auf dunkle Klamotten und ein gepflegtes Erscheinungsbild und bisweilen auffallend schicke Kleidung hingewiesen.

„Die Täter wollen natürlich möglichst seriös auftreten, um vertrauenswürdig zu erscheinen“, erklärt Bockius. Deswegen müssten die ähnlichen Beschreibungen nicht zwangsläufig bedeuten, dass es sich jeweils um ein und denselben Täter handelte. Diesen Fragen seien nun ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.