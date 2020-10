Erneuter Corona-Fall in Wormser Seniorenheim

In Mainz stieg die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten übers Wochenende um 25. (Foto: Gilang Prihardono - stock.adobe)

WORMS - Jetzt steigt die Zahl der in der Stadt Worms ermittelten Corona-Fälle deutlicher an, mit Stand Donnerstag, 14 Uhr, hatte sich deren Zahl in den 24 Stunden zuvor um sieben erhöht. Lediglich ein Infektionsherd bleibt dabei bislang ungeklärt, die anderen sechs positiv auf das Virus getesteten Personen hatten zuvor Kontakt zu bereits positiv getesteten Personen.

Erneut ist dabei ein Alten- und Pflegeheim betroffen, nämlich das DRK-Seniorenzentrum Eulenburg in der Eulenburgstraße im Stadtzentrum, teilt das Gesundheitsamt mit. Sowohl bei einer Bewohnerin als auch bei einer Mitarbeiterin sei der Corona-Test positiv ausgefallen. Alle notwendigen Maßnahmen zur Kontaktermittlung seien eingeleitet.

In der Stadt Worms sind damit bislang 375 Infektionen bekannt geworden, 345 gelten als wieder gesund, acht Menschen sind gestorben. Damit gelten aktuell 22 Menschen noch aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. Der Inzidenzwert, also die Zahl der vom Robert-Koch-Institut errechneten Neuinfektionen innerhalb einer Woche, gerechnet auf 100.000 Einwohner, liegt in Worms nunmehr bei elf, einen Tag zuvor lag er noch bei zehn. Gleichwohl ist er noch unterhalb der Grenze, bei der die Corona-Ampel anspringen müsste.